مقتل ثلاثة تلاميذ في انفجار لغم أرضي في شرق أوكرانيا

المتوسط:

قالت السلطات الانفصالية في شرق أوكرانيا يوم الأحد إن ثلاثة تلاميذ قتلوا في انفجار لغم أرضي في المنطقة التي شهدت قتالا عنيفا بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية.

والأطفال الثلاثة يدرسون بمدرسة واحدة في بلدة هورليفكا التي تسيطر عليها قوات الانفصاليين وتتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما وفقا لما كتبه إيفان بريخودكو رئيس بلدية هورليفكا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن تلميذا رابعا يبلغ من العمر عشر سنوات أصيب في الانفجار ويتلقى العلاج في مستشفى نتيجة إصابته بشظايا.

