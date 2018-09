الأمير وليام يتفقد القوات البريطانية في كينيا ويتدرب معها

المتوسط:

تفقد الأمير وليام القوات البريطانية في كينيا يوم الأحد وشارك في تدريبات شمالي العاصمة نيروبي.

وزار الأمير وليام الجنود بصفته قائد وحدة الحرس الأيرلندي وهي إحدى وحدات قوات المشاة بالجيش البريطاني.

والأمير وليام هو الثاني في ترتيب العرش وخدم في الجيش البريطاني من عام 2006 حتى عام 2013 حين ختم عمله كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الملكي.

وشارك الأمير وليام ما يزيد على 100 جندي في تدريبات بأحد الأدغال.

والتقى خلال زيارته كذلك مع مسؤولين عسكريين وساسة وأصحاب مزارع في كينيا. كما زار مدرسة حيث استقبله تلاميذها بالرقص ولعب معهم كرة القدم.

وكينيا هي المحطة الأخيرة في جولة الأمير وليام بقارة أفريقيا والتي شملت أيضا زيارته لتنزانيا وناميبيا.

