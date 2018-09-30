تصميمات مذهلة للمكتبات داخل منزلك.. اختار الأنسب

بعد يوم دراسي طويل أو مليء بالعمل، تذهب إلى المنزل وتفتح التليفزيون لتتابع الأخبار وتشاهد برنامجك المفضل، أو تمسك الموبايل لساعات تتصفح فيس بوك وواتس آب وغيرهما من التطبيقات، لكن انظر من حولك قليلا سواء داخل الصالة أو غرفتك الخاصة، ليس هناك مكانا للمكتبة، إذن أنت في حاجة إلى مكتبة لوضع الكتب بها سواء كتب دراسية أو ثقافية تقضي وقت فراغك في قرائتها، مع تناول وجبة خفيفة، أو شرب القهوة، كما أن المكتبات تزيد من جمال المكان المتواجدة بها، وإذا قررت إنشائها هناك تصميمات رائعة اعرفها حسبما ذكرها موقع The Spruce.

1- مكتبة ذات رفوف سوداء

غالبا ما يتم تحديد لون المكتبة على حسب لون الأثاث الموجود بالغرفة، لكن الأسود سيد الألوان يليق على أي شيء، كما أنه يترك انطباع كلاسيكي، لذا يمكنك جعل مكتبتك ذات رفوف سوداء وستندهش لجمالها.

2- مكتبة مع مقاعد مدمجة

أهم جزء في الاستمتاع بمكتبتك ليس الكتب – إنها المقاعد، ما رأيك أن تختار مقعد داخل مكتبتك وحولك الكثير من الأرفف، اعتقد إنه شعور مختلف تماما، لذا إذا كنت تملك المساحة، فإن بناء زاوية قراءة في رفوفك هو خيار طبيعي وطريقة رائعة لتوفير المساحة، والأفضل من ذلك كله، لن تواجه أي مشكلة على الإطلاق من خلال قائمة القراءة الخاصة بك عندما تكون جميع كتبك موجودة في متناول يدك.

3- مكتبة مع اللمسات الفنية

إذا كنت تريد الشعور حقا بشكل المكتبة وأنك في عالمك الخاص، اضف بعض اللمسات الفنية إلى مكتبتك من خلال تعليق عمل فني مباشر على الكتب مما يجعل كل شيء جزءًا من نفس العرض.

4- عرض المجموعات في مكتبتك

التخزين دائمًا جزء مهم من الحفاظ على كل غرفة في منزلك تبدو في أفضل حالاتها، لذا، إذا كان هناك بعض الأشياء التي تريد تخزينها وليس لها مكان، ومكتبتك داخلها مساحة كافية لهذه الأشياء فلا بأس بذلك، لذا من المهم الحفاظ على الانقسامات واضحة بين أنواع الأشياء التي لديك على الرفوف، لكن احتفظ بتلك الأشياء في مناطق منفصلة واجعل كل منطقة نظيفة ومرتبة.

5- مكتبة في منزل تقليدي

أفضل مكان لوضع المكتبة، غرفة المكتب إذا كان لديك بالفعل واحدة منها، إنها هذا التصميم يعطيك إحساس بأهمية القراءة، ولأن غرفة المكتب مكانا مهما لاستراحتك فلن يكون هناك مانع من قراءة كتاب في هذا الوقت.

6- مزيج من الأزرق والبني

اللون مهم لتصميم مكتبة مغرية كما هو الحال في أي مكان آخر، لذا، في حين أن اللون البني والأسود ألوان رائعة للاختيار من بينها، فإنك لا تقتصر على هذه الألوان عند تخطيط المساحة المتاحة للمكتبة، لأنها ستكون مميزة جدا، لذا لا بد من مزج بسيط بين اللونين الأزرق والبني، كأنواع من الألوان الدافئة، هذا يضفي لمسة مثالية من التوازن.

7- التفاف المكتبة

حتى أكبر مجموعات الكتب يمكن عرضها بأناقة مع مساحة كافية والتخطيط الصحيح، حيث يمكنك التخطيط لجعل المكتبة ملتفة حول مساحة الغرفة، فهذا يعطيها القدرة على التخزين الكبير جدا من الكتب، كما يعتبر اللون الأبيض اختيارًا جيدًا للون للحفاظ على كل شيء نظيفًا وحديثًا.

8- مكتبة الوردي والأزرق

إذا كنت لا تحب الألوان الكلاسيكية الهادئة، لا تقلق، يمكنك اختيار الألوان الجريئة لمكتبتك، من خلال الألوان غير التقليدية، حيث يمكنك نزج الوردي والأزرق، سيعطي ذلك مساحة لمكتبة حيوية نابضة بالحياة حيث يمكنك القراءة وعدم النوم.

9- مكتبة من طابقين

إذا كان لديك منزل مكون من طابقين، يمكنك تصميم مكتبة ذات طابقين، ستظهر هندسة معمارية مذهلة لمن يحبون الكتب، وهذا مهم للوصول إلى جميع مستوياتها.

10- رفوف مكتبة قطرية

إنها حقا مكتبة غير تقليدية، حيث تظهر تبك مقلوبة على جانبها، وتضيف نمطًا هندسيًا جريئًا للجدران التي تجلب الاهتمام الفوري للغرفة.

اختر التصميم الذي يناسبك وعليك البدء فورا، فوجود مكتبة داخل منزلك أو غرفتك بالأخص أمر مهم للغاية، ويجعلك تعيش في عالم آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا