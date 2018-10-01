الذكرى الـ 18 لاستشهاد الدرة أيقونة النضال الفلسطيني.. ولا زالت جرائم الاحتلال مستمرة |صور

تحل اليوم ذكرى استشهاد الطفل محمد الدرة، أيقونة النضال الفلسطيني، الذي استشهد خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، "الدرة" الذي اهتز العالم لاستشهاده، بعد اغتياله على يد الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الثاني من الانتفاضة الفلسطينية منذ 18 عاماً، خرج ممسكاً بيد أبيه في تلك الليلة المشئومة.

ساقه القدر هو ووالده لمنطقة شغب وتبادل إطلاق النار، اختبأ مع والده خلف برميل إسمنتي لتفادي الرصاص، محاولين الإشارة إلى جنود الاحتلال بيد خالية تشير إلى أنه أعزل، كي يوقفوا ضرب النار عليهم، أخذته رصاصة الموت، بلا رحمة، وهو في الـ12 من عمره.

محمد الدرة

والتقطت عدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان، مشهد احتماء جمال الدرة وولده، خلف برميل إسمنتي، بعد وقوعهما وسط تبادل إطلاق النار بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية. وعرضت هذه اللقطة التي استمرت لأكثر من دقيقة، مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض، ونحيب الصبي، وإشارة الأب لمطلقي النيران بالتوقف، وسط إطلاق وابل من النار والغبار، وبعد ذلك ركود الصبي على ساقي أبيه.

مقطع الفيديو الذي لم يبلغ الدقيقة الواحدة (59 ثانية فقط تم بثها من 64 ثانية) وخز الضمير العالمي، وفتح عينيه على حقيقة القضية الفلسطينية، التي لطالما صورها الاحتلال الإسرائيلي بصفتها قضية سياسية يقف الفلسطينيون أمام حلها.

ذراع جمال الدرة تلوح في وجه جنود الاحتلال، وصرخاته، مطالبًا بالتوقف عن إطلاق النار لئلا يسقط الطفل قتيلًا، الطفل مذعورًا يتشبث بملابس والده منطويًا على نفسه ظنًا أن ذلك كفيل بتغطية أكبر قدر من جسده وإخفائه عن عيون الجنود، كل هذه لقطات كان بإمكان العالم أجمع أن يرى فيها صورة للقضية الفلسطينية على حقيقتها، قضية إنسانية بطلها شعب نهبت أرضه، هويته مستهدفة، في مواجهة عصابات سادية تتلذذ بالقتل، وتسعى إلى إفنائه.

محمد الدرة

ورغم استشهاد "الدرة"، لم تهدأ مدينة القدس واستمرت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لتسفر عن إصابة العشرات، وسرعان ما امتدت إلى كافة المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسميت بـ"انتفاضة الأقصى"، وتعرضت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة خلال انتفاضة الأقصى لاجتياحات عسكرية، وتدمير لآلاف المنازل والبيوت، وتجريف آلاف الدونمات الزراعية.

محمد الدرة

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