باوك يخطف فوزًا صعبًا من أولمبياكوس ويتصدر الدوري

كتب: إياد علي مبروك

خطف فريق باوك فوزا صعبا من نظيره أولمبياكوس بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب كارايساكي في إطار الجولة الخامسة من الدوري اليوناني.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني بعدما أخطأ مدافع فريق أولمبياكوس ياجوس فوكوفيتش من إبعاد الكرة عن منطقة جزاء فريقه، لتسكن الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري أحمد حسن كوكا المحترف فى صفوف أولمبياكوس فى التشكيلة الأساسية لأصحاب الأرض، بينما استبعد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق باوك اللاعب عمرو وردة من التشكيلة الأساسية للفريق على خلفية نشوب أزمة بينه وبين وردة فى مباراة أيك أثينا بالجولة الماضية من بطولة الدوري.

وبهذا الانتصار تصدر باوك جدول ترتيب الدوري اليوناني بالعلامة الكاملة من 5 جولات برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد أولمبياكوس عند النقطة 12 في المركز الخامس من الترتيب.

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