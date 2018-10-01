الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة سسكا موسكو

كتب: إياد علي مبروك

يواجه جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد مأزقا شديدا قبل مباراة فريقه أمام سسكا موسكو الروسي في الجولة الثانية الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب كثرة الغيابات فى قائمة الملكي.

المدرب الإسباني يعاني من 4 غيابات أساسية بسبب الإصابات، حيث يعاني إيسكو من الزائدة الدودية، وسيخضع اللاعب فى الأيام القادمة لعملية جراحية، والظهير الأيسر مارسيلو الذي يعاني من إصابة فى الركبة، وقائد الفريق سيرجيو راموس الذي تعرض لتمزق في الأربطة بعد مباراة الديربي أمام أتليتكو مدريد أمس، وآخر الإصابات كان الجناح الويلزي جاريث بيل الذي تعرض لكدمة فى مباراة الروخي بلانكوس أمس.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة سيسكا موسكو التي أعلنها جولين لوبتيجي كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – تيبو كورتوا – كاسيا

خط الدفاع: كارفاخال – خيسوس فاييخو – فاران – ناتشو – أودريوزولا – ريجيلون

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – فرانادو يورينتي – أسينسيو – سيبايوس

خط الهجوم: ماريانو دياز – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور

يذكر أن ريال مدريد حقق فوزا عريضا على حساب روما بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بينما تعادل ايجابيا سيسكا موسكو أمام فيكتوريا بلزن بهدفين لمثلهما في إطار نفس الجولة.

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