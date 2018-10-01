الوصل الإماراتي يُقصي اتحاد جدة من كأس زايد ويتأهل لثمن النهائي

كتب: علي الزيني

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي لدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأبطال، بعد أن تعادل سلبيّا مع نظيره اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد في إياب دور الـ32 بالبطولة، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، مستفيدًا من تعادله بهدف لمثله في لقاء الإياب الذي جمعهما على ملعب استاد الجوهرة المشعة بجدة الشهر الماضي.

لم يستطع لاعبو الاتحاد ترجمة سيطرتهم في الشوط الأول إلى أهداف، لقلة الفعالية الهجومية طوال شوط أول، كان متوسطًا من الناحية الفنية من الفريقين، انحصر خلاله اللعب معظم أوقاته في منتصف الملعب، ولم يتعرض حارسا المرميين إلى اختبار حقيقة على مدى 45 دقيقة.

دخل الاتحاد الشوط الثاني ضاغطًا من البداية لتسجيل هدف مبكر، واعتمد الوصل على الهجمات المرتدة، وشكلوا خطورة على مرمى الفريق السعودي، وكاد فابيو ليما يفتتح التسجيل للوصل في الدقيقة 53، عندما انطلق بالكرة قبل أن يمررها لليما المنفرد، لكنه تباطأ وسدد في المدافع الاتحادي، هدأت المباراة واحتسب الحكم أربع دقائق وقتا بدل ضائع لم يتغير فيها أي شئ، ويتأهل الوصل ويودع اتحاد جدة البطولة.

وبات الوصل الفريق الإماراتي الوحيد في الدور ثمن النهائي والوحيد من آسيا في هذه المرحلة الذي لا ينتمي إلى السعودية.

وتأهل إلى دور الـ16 فرق الاتحاد والأهلي والزمالك والإسماعيلي من مصر والنصر والأهلي والهلال من السعودية ووفاق سطيف الجزائري واتحاد الجزائر ومولودية الجزائر والنجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني والرجاء والوداد المغربيين والوصل الإماراتي.

وتقام قرعة الدور ثمن النهائي في الرياض يوم السبت في تمام الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتوج الترجي التونسي بلقب البطولة في مصر العام الماضي وودع في النسخة الحالية من دور الـ32 أمام الاتحاد السكندري بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الإسكندرية و2-2 في رادس.



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