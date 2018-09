«كاجمان» ووزير المواصلات يناقشان سبل حل المصاعب بمطار معيتيقة الدولي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبد السلام كاجمان” اليوم الأحد مع وزير المواصلات “ميلاد معتوق”، دور وزارة المواصلات في مهامها الموكلة إليها بعد استلامها لإدارة مطار معيتيقة، وتحسين الخدمات بعد استئناف حركة الطيران بالمطار وتسهيل كافة الرحلات الجوية للمواطنين.

وتم التأكيد، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة عودة الأمن والاستقرار للعاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي يتيح الي إمكانية إعادة فتح الخطوط الجوية مع بعض الدول الصديقة. وأوضح “معتوق” خلال اللقاء، أن مصلحتي الطيران المدني والمطارات اتخذت كافة التدابير لاستئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة وإليه داخلياً وخارجيا، مؤكدا على المضي، والمتابعة الدقيقة لعمل المطار وتسير كافة الرحلات الجوية لتذليل الصعوبات أمام المواطنين.

