إضراب عام في فلسطين رفضا لقانون القومية اليهودى

يعم الإضراب الشامل اليوم الاثنين، كافة مناحى الحياة وأماكن تواجد المواطن الفلسطينى فى الضفة وأراضى الـ48 وقطاع غزة والشتات ضد “قانون القومية” الذى أقره الكنيست الإسرائيلى فى 19 يوليو الماضى بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت، وتنظيم فعاليات شعبية تعبيرا عن وحدة الشعب ونضاله لإسقاط هذا القانون.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية فى الداخل، دعت أبناء الشعب الفلسطينى داخل الوطن وخارجه فى مخيمات ومناطق اللجوء والشتات إلى الإضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية.

