حذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من “تدمير” الأمم المتحدة.

وقالت ميركل أثناء حملة للانتخابات الإقليمية في بافاريا: “أعتقد أن تدمير شيء دون تطوير شيء جديد أمر خطير للغاية”، معربة عن اعتقادها أن التعددية تعتبر حلا للكثير من أزمات العالم.

وقالت إن ترامب يعجز عن رؤية حلول ترضي الجميع، وعوضا عن ذلك يرى فائزا واحدا فقط من كل مفاوضات دولية.

