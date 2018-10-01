عريقات يطالب الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل كدولة تنتهك حقوق الأطفال

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل كدولة تنتهك حقوق الأطفال.

جاءت مطالبة عريقات في رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، احتجاجا على قتل الجيش الإسرائيلي سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان دون سن 16 عاما الجمعة الماضية شرق قطاع غزة.

قال "عريقات"، في رسالته، التي حصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منها، إن إسرائيل "تواصل انتهاكاتها الخطيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كما هو الحال في العديد من المعاهدات الأخرى، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".

وأضاف أن "بين الانتهاكات الخطيرة الستة التي وضعها مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح فإن إسرائيل مارست العديد منها بشكل ممنهج، بما في ذلك القتل والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية".

ولفت إلى اعتقال إسرائيل 350 طفلاً فلسطينيا في سجونها "لا يعامل أي منهم وفقا لأي معايير دولية، بحيث تعرّض عدد كبير منهم للتعذيب".

واعتبر "عريقات"، أنه "من غير المقبول إطلاقًا بعد 70 عاما من الانتهاكات المنظمة ضد الحقوق غير القابلة للتصرف المعترف بها دوليًا للشعب الفلسطيني ألا تستخدم الأمم المتحدة جميع الأدوات المتاحة لها من أجل حماية الشعب الفلسطيني".

وقتل سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وأصيب 505 آخرون يوم الجمعة الماضي، في مواجهات دامية هي الأعنف مع الجيش الإسرائيلي منذ عدة أسابيع على الأطراف الشرقية لقطاع غزة، ضمن مسيرات العودة الشعبية التي انطلقت في 30 مارس الماضي، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وتطالب احتجاجات مسيرات العودة المستمرة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

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