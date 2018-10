مرشحة رئاسة العراق: اتعرض لتهديدات لإجباري على الانسحاب

كشفت النائبة السابقة عن تحالف الكردستاني، والمرشحة لرئاسة العراق، سروة عبد الواحد، عن تعرضها لتهديدات من أجل سحب ترشحها لرئاسة العراق، وذلك عشية جلسة البرلمان التي ستناقش تسمية اختيار رئيس الجمهورية.

وقالت سروة عبدالواحد، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إنها تتعرض للعديد من الضغوطات والتهديدات لإجبارها على سحب ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية، مبينة أن ترشحها لم يكن بقرار من قبل الأحزاب السياسية لكي ترضخ لهم ولمطالبهم بالانسحاب.

وأضافت أنها مستمرة في قرارها ولن تنسحب، مشيرة إلى أن التهديدات، خلال الأربع سنوات الماضية لم تستطع إجبارها على التنازل، لذلك لن تخذل من دعمها في هذا المشروع الذي يهدف للتغيير.

