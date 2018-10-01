اعملي صينية بسبوسة أحلى من الجاهزة

هل تبحثين عن أكله حلوى أو حلويات تصنعينها لأبنائك اليوم؟. نعم عليك صنع حلويات من وقت للآخر حتى لا يشعرون بملل من الأصناف التقليدية، وحتى أسهّل عليك الأمر، اقترح أن تصنعي صينية بسبوسة بالقشطة. صينية البسبوسة بالقشطة، رائعة للغاية وفي أقل من نصف ساعة سوف تكون جاهزة، بجانب أنها تصلح أن يأخذها أبناؤك إلى المدرسة.. جربيها ولن تندمي.

المكونات:

– كوبا سميد

– نصف كوب سكر

– ملعقتين عسل أبيض

– كوب زبادي

– نصف كوب سمنة

– كوب قشطة

– نصف كوب فستق

– كوب شربات

التحضير:

– اخلطي السمنة مع السميد جيدا، ثم اضيفي إليهم الزبادي والعسل والسكر والبيكنج باودر.

– قلبي الخليط جيدا، ثم اسكبيه فى صينية متوسطة الحجم.

– ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، لمدة نصف ساعة على الأقل.

– بعد مرور الوقت.. رشي الشربات وهو ساخن عليها، ثم رشي عليها المكسرات.

التقديم

قدمي المشروبات الساخنة مع البسبوسة ويفضل أن تقدم كوجبة سناك بين الوجبات الرئيسية الثلاث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا