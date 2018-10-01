اعملي صينية بسبوسة أحلى من الجاهزة

هل تبحثين عن أكله حلوى أو حلويات تصنعينها لأبنائك اليوم؟. نعم عليك صنع حلويات من وقت للآخر حتى لا يشعرون بملل من الأصناف التقليدية، وحتى أسهّل عليك الأمر، اقترح أن تصنعي صينية بسبوسة بالقشطة. صينية البسبوسة بالقشطة، رائعة للغاية وفي أقل من نصف ساعة سوف تكون جاهزة، بجانب أنها تصلح أن يأخذها أبناؤك إلى المدرسة.. جربيها ولن تندمي.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
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