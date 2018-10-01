وفاة الفنان الفرنسي شارل أزنافور عن عمر ناهز 94 عاما

توفي اليوم الإثنين الفنان الفرنسي ذو الأصول الأرمانية شارل أزنافور في فرنسا عن عمر ناهز 94 عاما، ولطالما وصف شارل أزنافور بأسطورة الفن الفرنسي، بفضل أغانيه التي اشتهرت في جميع أنحاء العالم على غرار خذني Emmenez-moi ورأيت نفسي Je Me Voyais أو لا بوهيم.

وتربع الراحل على أكبر سلسلة متنوعة من الأغاني في القرن العشرين، وحصل على جائزة هذه السلسلة في العام 1988، من قبل قناة CNN الأمريكية والتايمز، وفي رصيد أزنافور أكثر من 1200 أغنية بسبع لغات مختلفة، وزعت في 94 دولة.

وباع الفنان الفرنسي أكثر من 100 مليون شريط حول العالم، وشارك في 60 فيلما.

أما عن حياته الشخصية فتزوج أزنافور ثلاث مرات ولديه ستة أطفال، ثلاثة مع زوجته الأخيرة علا.

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