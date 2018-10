مجهول يلقي قنبلة على 500 شخص في ملهى ليلى

ذكرت شرطة جنوب السودان، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون بعد انفجار قنبلة يدوية في ملهى ليلي ببلدة ياميبو في غرب جنوب السودان.

وأبلغ جيمس منداي إينوكا، مفوض الشرطة في ياميبو، رويترز، بأن ستة من المصابين في حالة حرجة وبأنه تم إجلاؤهم إلى العاصمة جوبا لتلقي العلاج.

وقال إينوكا إن الانفجار وقع في نحو الساعة 11 من مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، عندما ألقى شخص “قنبلة يدوية على الملهى حيث كان 500 شخص يرقصون، وعثر على أربعة قتلى في الحال، وعدد القتلى زاد إلى عشرة بحلول اليوم الاثنين، بينما أصيب عشرات آخرون.

