وصف الداعية اليمني محمد عبد العظيم الحوثي، في بيان، ميليشيات الحوثي الإيرانية بـ”المجرمين اللصوص”، داعيا أنصاره للتصدي لهم.

وأصدر محمد عبدالعظيم الحوثي، بيانا دعا فيه جميع أتباعه وأنصاره للتدخل السريع لإنقاذ أهالي منطقة آل حميدان، من “العدوان الغادر والغاشم الجبان من قبل من يسمون أنفسهم (أنصار الله الحوثيين)”، واصفا إياهم بـ”المجرمين اللصوص السلاليين”.

وأوضح البيان أن ميليشيات التمرد الحوثي تحاصر المنطقة، وتقوم بقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها بشتى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقلية، وتدمير مساكنهم بدون شفقة، حيث أدى القصف إلى “سقوط قتلى معظهم من النساء والأطفال وكبار السن”.

The post ابن عم الحوثي: ميليشيات إيران “مجرمين ولصوص” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية