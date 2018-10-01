تعرف على سر وجود محمد صلاح في فندق إقامة مورينيو

كتب: علي الزيني

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن سبب تواجد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في فندق إقامة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد صباح اليوم الإثنين، والتقطت صورًا للجناح المصري وهو يخرج من فندق "لاوري" بمدينة مانشستر يونايتد، الذي يقيم فيه جوزيه مورينيو منذ توليه تدريب الشياطين الحمر، كما يستخدم يونايتد الفندق الراقي كقاعدة لهم قبل المباريات على أرضه، وهو ما أثار فضول جماهير الفريق الإنجليزي، بشأن قرب صلاح من مورينيو، إلا أن الصحيفة البريطانية ذكرت أن تلك الزيارة لا علاقة لها بالمدرب البرتغالي.

الصحيفة الإنجليزية أكدت أن محمد صلاح كان في زيارة لبعض أصدقائه الذين تواجدوا في الفندق ذاته، وأبرزهم رمضان صبحي زميله في المنتخب المصري، الذي يلعب بقميص فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، ولم يكن للزيارة أي علاقة بالبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد من قريب أو بعيد.

ولعب صلاح في فترة سابقة تحت قيادة مورينيو، حيث انتقل إلى صفوف تشيلسي أثناء تولي المدير الفني البرتغالي تدريب الفريق في موسمي 2013/ 2014 و2014/ 2015، إلا أنه لم يحصل على فرصة كبيرة للمشاركة، ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي، قبل أن يتألق ويلعب لصفوف روما، بعدها عاد للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول، ويتألق معه بشكل لافت للنظر.

وتألق صلاح بشكل مبهر في تجربته الثانية بالأراضي الإنجليزية، حيث سجل 44 هدفًا بمختلف المسابقة في الموسم الماضي بقميص ليفربول، وتُوج بجائزتي أفضل لاعب في الأراضي الإنجليزية من رابطتي النقاد واللاعبين المحترفين.

وسجل صلاح مع ليفربول ثلاثة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الجاري، ويحتل فريقه المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي بفارق الأهداف، ويواجه فريق الريدز نظيره مان سيتي، يوم الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من البريميرليج.



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