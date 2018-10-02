سفير إندونيسيا: نمد يد الشراكة والتعاون إلى مصر.. ومستعدون لنقل التجربة الإندونيسية في السياحة

قال السفير حلمي فوزي، سفير إندونيسيا بالقاهرة، إن حكومة بلاده منذ عام 2016، توفر فرص السفر إليها على سبيل السياحة بدون تأشيرة لـ 169 دولة، في مقدمتها مصر، مؤكدا أنه يمكن للمصريين زيارة إندونيسيا دون الحصول على تأشيرة لمدة 30 يومًا من خلال 124 من المعابر الحدودية المعينة، بما في ذلك 29 مطارًا و 88 ميناءً بحريًا و 7 نقاط حدودية برية.

وأضاف خلال فعاليات اجتماع "السياحة الإندونيسية على الطاولة المصرية"، والذي حضره منظمو الرحلات وأصحاب الشركات السياحية في مصر، اليوم الإثنين، أن بلاده تقع في قلب جنوب شرق آسيا، وتعد أكبر اقتصاد في المنطقة ورابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مشيرا إلى أن عدد من المؤسسات المالية ذات السمعة الطيبة، توقعت أن إندونيسيا يمكن أن تصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

كانت وزير السياحة، رانيا المشاط، قد أعلنت أن الوزارة تستهدف الاستفادة من التجربة الإندونيسية في تحقيق قفزات نوعية في مجال السياحة، خصوصًا وأنها صمدت أمام الكوارث الطبيعية، في 2004، واستطاعت بعد إعصار تسونامي الشهير، أن تستعيد عافيتها مرة أخرى، وتصبح أحد أهم الوجهات السياحية، خصوصًا وأن مصر تمتلك نفس خصائص السياحة في إندونيسيا المتعلقة بالبيئة، فضلا عن السياحة الثقافية والدينية والأثرية والشاطئية، فضلا عن دراسة تجربة الحكومة الإندونيسية الناجحة في نموذج جزيرة بالي السياحية، والتي تعتبر من أهم المقاصد السياحية العالمية، والتي تسعى جاكرتا لتطبيقها في 10 جزر أخرى.

وأكد السفير، أن هناك نموًا إيجابيًا في عدد السياح المصريين الوافدين إلى بلاده خلال الفصل الأول من عام 2018، حيث ارتفعت بنسبة 1.8٪ مقارنة مع عام 2017، مضيفًا أنه في العام الماضي، زار حوالي 14.325 سائحًا مصري إندونيسيا، وأنه بفضل الجهود المبذولة مع وزارة السياحة المصرية سترتفع تلك الأرقام، خصوصًا وأن بلاده تمد يد الشراكة للقاهرة للتعاون في جميع المجالات، خصوصًا في مجال السياحة، وإمكانية نقل خبرات جاكرتا في ذلك الأمر حتى يعود السوق السياحي المصري إلى سابق عهده من القيمة المضافة إلى الدخل القومي.

وأشار إلى أن وزارة السياحة في بلاده، عقدت شراكة مع نظيرتها المصرية العام الماضي، وتم تنفيذ برنامج لاستقدام خمسة من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية المصريين، إلى بالي، وأن هناك برنامجًا مماثلًا هذا العام، خصوصًا وأن سفر المصريين إلى إندونيسيا، عطلة لن تمحى من ذاكرتهم.

وأوضح أن إندونيسيا تمتد منطقتها لأكثر من 1.9 مليون كيلومتر مربع، مع 54.716 كيلومتر من الساحل، مما يجعلها ثاني أطول خط ساحلي في العالم بعد كندا، حيث يضم الأرخبيل الإندونيسي أكثر من 300 مجموعة عرقية تتحدث أكثر من 700 لغة محلية.

وقال السفير الإندونيسي بالقاهرة، إن ما يقرب من 90٪ من سكان إندونيسيا من المسلمين، وقد أصبحت السياحة الحلال قطاعًا للسياحة تم تطويره على نطاق واسع في أجزاء كثيرة من البلاد.

كانت مصر وإندونيسيا، قد اتفقتا على زيادة التعاون في المجال السياحي خلال الفترة المقبلة، على أن يقوم الجانب الإندونيسي بتحديد خطة عمل يذكر فيها احتياجات شركات السياحة الإندونيسية من الجانب المصري لتنشيط السياحة بين البلدين، ويتم عرضها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، منتصف نوفمبر المقبل، وذلك خلال لقاء السفير مع وزيرة السياحة، الخميس الماضي، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجال السياحي.

ولفت السفير حلمي فوزي، إلى أنه بصرف النظر عن مواردها الثقافية والطبيعية، تعد إندونيسيا أيضًا وجهة شهيرة للتسوق في آسيا، فهي ليست فقط مركزًا للتجارة، ولكنها أيضًا تجمعًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج مختلف السلع مع لمسة إندونيسيا الأصيلة والاهتمام بالتفاصيل والجودة.

ومن حيث المرافق، قال، إن العالم شهد إنجازات إندونيسيا في العديد من جوائز السياحة العالمية، وإنه في الفترة من يناير حتى مارس 2018 ، حصلت على 24 جائزة دولية في مجال السياحة، مثل جائزة أحسن جزر في العالم، وحصلت عليها جزر بالي وجاوة ولومبو، فضلا عن جائزة أفضل منطقة غوص، و 15 جائزة مختلفة تلقتها من جوائز آسيان للسياحة 2018، مضيفا أن الخطوط الجوية الوطنية الإندونيسية لقبت كأفضل طاقم في العالم لمدة خمس سنوات متتالية، وتوجت أفضل شركة طيران في العالم، وإن تلك الأدلة شاهدة على سمعة إندونيسيا في توفير الوجهات السياحية العالمية المستوى والبنية التحتية للزوار الدوليين.

وأكد السفير، أن بلاده تقدم عروضًا خاصة بتخفيضات كبيرة، إلى ممثلي منظمي الرحلات السياحية في مصر وإندونيسيا بأسعار خاصة للمواقع السياحية بالبلدين، خصوصًا أكثر وجهتين سياحيتين جذبًا للسياح، وهما بالي وجاكرتا، حيث إنهما مدينتان تتمتعان بموقع إستراتيجي للغاية في جغرافية إندونيسيا، وأنهما محطتان للمسافرين لاستكشاف المنطقة الأخرى من البلاد، مضيفًا أن جزيرة بالي مشهورة لدى المصريين، كواحدة من وجهاتهم الرئيسية لقضاء شهر العسل، بالنسبة لحديثي الزواج، وأن جاكرتا العاصمة وجهة رجال الأعمال.

وأوضح أن جاكرتا تعتبر في الجزء الشمالي الغربي من جاوة، وهي مركز إستراتيجي لاستكشاف الوجهات السياحية ذات الأولوية في الجزء الغربي من إندونيسيا، مثل بحيرة توبا "شمال سومطرة"، وشاطئ تانجونج كيلايانج، وجزر ثاوزاند ومدينة جاكارتا القديمة، ومعبد بوروبودور في جاوة الوسطي، وأنها تضم أكثر من 170 مركز تسوق، توفر للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات وتلبية تجارب التسوق، سواء للعلامات التجارية الفاخرة أو المنتجات المحلية الأصيلة.

وختم حديثه، أن المسافرين إلى بلاده يمكنهم اكتشاف موطن التنين كومودو في منطقة شرق نوسا تينجارا.

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