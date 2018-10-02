عمار الحكيم: الرئيس القادم لابد أن يمثل جميع المكونات العراقية ويتعامل تحت عنوان العراق أولا

قال عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة العراقي، إن الرئيس القادم لابد أن يمثل جميع المكونات والأطياف السياسية في العراق، مطالبًا بضرورة اتفاق القوى الكردية على اختيار مرشح واحد لهذا المنصب الحساس.

كان البرلمان العراقي، قد أجل اليوم الإثنين، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى غد الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني، تسبب فيه الانقسام الكردي، ويتنافس على المنصب عدة مرشحين من قومية الأكراد المحجوز لهم المنصب بالتوافق مع باقي الكتل، وأبرز المرشحين برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفؤاد حسين مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني.

وأكد عمار الحكيم، خلال استقباله نيجرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أهمية "حسم الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات والسياقات القانونية والدستورية وصولا إلى تشكيل الحكومة القادمة".

وأضاف الحكيم في بيان صادر عن مكتبه، حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون موافقة لشروط المرجعية الدينية، وأن تضع الخدمات على قمة أولوياتها للنهوض بواقع البلاد الخدمي والتنموي.

وجدد الحكيم مطالباته القوى الكردية بضرورة "اتفاق القوى الكردية على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وأن يمثل الجميع وليست يمثل جهة بعينها"، متابعًا أنه يجب أن يعمل على "التقريب بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل"، فضلا عن "أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وان يعمل تحت عنوان العراق أولا في العلاقات الدولية والإقليمية".

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