توتنهام يتسلح بالقوة الضاربة أمام برشلونة

كتب: إياد علي مبروك

بعد غياب لفترة طويلة عن قائمة توتنهام هوتسبير، دخل اليوم الحارس الفرنسي هوجو لوريس قائمة السبيرز استعدادا لمباراة برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة «تيليجراف» الإنجليزية، استقر مدرب السبيرز ماوريسيو بوتشيتينو على الدفع بلوريس فى التشكيلة الأساسية للفريق أمام البلوجرانا بعد تعافيه تماما من الإصابة التى عانى منها أمام مانشستر يونايتد فى الجولة الثالثة من البريميرليج.

ويستعيد السبيرز أيضا صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن قبل مباراة برشلونة، بعد غيابه الأسبوع الماضي عن مواجهة هدرسفيلد تاون فى الجولة السابعة من البريميرليج بسبب آلام فى المعدة.

يذكر أن توتنهام كان قد تعرض لهزيمة قاسية فى الدقائق الأخيرة أمام إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى من التشامبيونزليج، وسيحاول الفريق الحفاظ على فرصه فى الصعود للدور الثانى عندما يواجه برشلونة الأربعاء المقبل على ملعب ويمبلي فى العاصمة لندن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا