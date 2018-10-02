مورينيو يفتح النار على لاعبي مانشستر يونايتد

كتب: إياد علي مبروك

«أعتقد أن بعض اللاعبين يأبهون والبعض الآخر لا».. بهذا التصريح بدأ البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة فريقه أمام فالنسيا فى الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

مورينيو أبدى استياءه بعد اخفاقات الفريق الأخيرة و احتلاله المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث فقد الشياطين الحمر 5 نقاط فى آخر جولتين من البريميرليج بعد التعادل أمام وولفرهامبتون والهزيمة الأخيرة أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى جانب خروج الفريق من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام ديربي كاونتي.

وصب المدرب البرتغالى غضبه على اللاعبين خلال المؤتمر، قائلا: «كل لاعب مختلف عن الآخر، ليس هناك لاعبين متشابهين، عندما تتعرض للهزيمة أرى ردود فعل مختلفة أحيانا ترى اللاعبين خارج الملعب يبدو وكأنهم لم يخسروا».

وتابع: «يبدو أن اللاعبين مضطربون بعض الشيء، لكن فى آخر يومين من التدريبات مع الفريق الأمور كانت جيدة، كل الأمور عادت طبيعية اللاعبون يعملون جيدا ويملكون الرغبة فى الفوز المباريات القادمة، عن نفسى أقوم بكامل عملى وكل ما أستطيع القيام به لتطوير الأداء سأقدمه للفريق».

وبسؤاله عن الأخبار و التقارير الصحفية التى تشير إلى اتصال جرى بينه وبين مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، أجاب السبيشال وان: «عليك أن تسأل الصحفي الذي كتب هذا الخبر».

يذكر أن مانشستر يونايتد سيستضيف فريق فالنسيا الإسباني على مسرح الأحلام أولد ترافورد فى إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وكان اليونايتد قد حقق انتصارا فى الجولة الأولى من المسابقة على حساب يانج بويز السويسري بثلاثية نظيفة، بينما تعرض فالنسيا لهزيمة قاسية على أرضه و وسط جمهوره بثنائية نظيفة من اليوفنتوس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا