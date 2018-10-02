اجتماع بين اللجنة الأمنية وقادة المجموعات المسلحة في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

نوهت لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى في بيان لها، بالجهود المبذولة من جميع الأطراف سواء على المستوى الأشخاص أو المؤسسات أو المكونات الاجتماعية بالاتفاق لوقف إطلاق النار كما أكدت إستمرارها في عقد اجتماعات يومية خلصت إلى إحالة توصية إلى المجلس الرئاسي بتاريخ 25 سبتمبر الماضي بشأن حماية وتأمين مطار معيتيقة الدولي من خلال مؤسسات النظامية المختصة و عناصر نظامية مؤهلة من الجيش والشرطة .

وكشفت اللجنة، عن إحالة توصية أخرى الى المجلس الرئاسي فى ذات التاريخ بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشات الحيوية لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة .

وشددت اللجنة، على عقد اجتماع تقابلي مع عدد من قادة التشكيلات المسلحة بطرابلس وذلك للتواصل وتفعيل الترتيبات الأمنية المقترحة من قبلها ،وفقاً لنص البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا