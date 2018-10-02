الرئاسي يطالب بتوحيد الجيش

ايوان ليبيا – وكالات

نادى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمواصلة الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، وذلك في تعليق على أحداث الكفرة، معربا دعمه واعتزازه وتقديره لوقفه «أهلنا في مدينة الكفرة الباسلة في مواجهة عصابات المرتزقة القادمة من خارج الحدود».

وقال، في بيان صادر امس الإثنين، إن «توحيد المؤسسة العسكرية ضرورة قصوى لتأمين الحدود، ومواجهة التحديات التي تواجه بلدنا»، واصفا ذلك بـ«مسؤولية وطنية يجب أن يدركها الجميع».

وشهدت منطقة الكفرة اشتباكات عنيفة الجمعة الماضية بين كتيبة «سبل السلام» و«جماعات تشادية»، حيث أكد الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية، مفتاح بوزيد، مقتل عنصرين من الكتيبة «سبل السلام» و6 مسلحين تشاديين قرب واحة الجغبوب (400 كلم جنوب طبرق).

وأعلن السراج عن «دعم المجلس الرئاسي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التداعيات الإنسانية لأحداث الكفرة، وتشمل علاج الجرحى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية».

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