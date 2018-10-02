لقاء العبار و وفد قبائل مصراتة في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات

استقبل عميد بلدية بنغازى عبدالرحمن العبار أمس الاثنين مشائخ واعيان ونشطاء قبائل مصراتة بالمنطقة الشرقية، معتبرا أن هذه الزيارة «وقفة رائعة من قبائل مصراتة ببنغازي».

وقال العبار في كلمة خلال الزيارة، «نعتز بمواقف قبائل مصراتة في بنغازي الدائمة على الصعيد الإجتماعى وغيرها من الأصعدة»، مضيفا «سجل التاريخ لها عبر الأجيال السابقة مواقف وطنية مشرفة طيلة العصور التى مرت بها ليبيا»، حسب المكتب الإعلامي للبلدية.

ونوه إلى «التنسيق المستمر مع كل المكونات الاجتماعية بها من أجل السعي إلى المحبة والإخوة ونبذ الفتنة والكراهية »، مطلقا «الدعوة للجميع للمساهمة مع بلدية بنغازي فى كافة المجالات من أجل البناء و النهوض بمدينة بنغازي».

بدورها، أكدت قبائل مصراتة بالمنطقة الشرقية دعمها اللامحدود للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

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