كتلة جديدة داخل مجلس الدولة ضد الاخوان

ايوان ليبيا – وكالات

كشف مصدر مطلع داخل المجلس الأعلى للدولة عن تشكيل كتلة داخل المجلس تحت اسم ” كتلة الوفاق الوطني ” ، تضم كل من النائب الأول لرئيس المجلس ” ناجي مختار ” ، ومقرر المجلس الدكتور محمد بوسنينة، وابوالقاسم اقزيط و عبدالله جوان و نوح المالطي وأخرين.

وأوضح ذات المصدر بأن العدد التقريبي للكتلة وصل إلى قرابة الأربعين عضوا، حيث تمثل الكتلة التيار المدني داخل المجلس، كما أنها تأتي في اطار الرد على انفراد كتلة العدالة و البناء الذراع السياسي للإخوان المسلمين، وهي تمثل المجلس محليا و دوليا.

وأضاف المصدر، بأن الكتلة لا تدعم المحافظ المقال ” الصديق الكبير ” ،وإنما تحظى بالترحيب في المنطقة الشرقية و مجلس النواب.

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