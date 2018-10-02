كوريا الشمالية: إنهاء الحرب لا يمكن أن يكون ورقة مساومة لنزع السلاح النووي

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية قالت اليوم الثلاثاء، أن إعلان نهاية الحرب الكورية التي دارت في الفترة من 1950 حتى 1953 "لا يمكن أن يكون ورقة مساومة" من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، وأضافت أن الدولة "لن تأمل فيه كثيرا" إذا لم تكن الولايات المتحدة تريد نهاية الحرب.

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قد عبر في بيان مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه_إن، في قمتهما في بيونجيانج الشهر الماضي، عن استعداده "لتفكيك دائم" لمجمع يونجبيون النووي إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا.

وقال مون، إن هذا سيشمل إعلانا بنهاية رسمية للحرب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في تعليق اليوم الثلاثاء، إن إعلان نهاية الحرب كان ينبغي أن "يُحل قبل نحو 50 عاما" ووصفه بأنه "العملية الأساسية من أجل إقامة علاقات جديدة وسلام بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة" في شبه الجزيرة الكورية"، والتي التزمت بها الولايات المتحدة".

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