المتوسط:

أكد تجار أوروبيون اليوم الثلاثاء أن وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة اشترت في الآونة الأخيرة نحو 50 ألف طن من قمح الطحين لشحنه لليمن.

وسيتم شحن القمح في ديسمبر كانون الأول من ميناء كونستانتا الروماني، ومن المتوقع أن يكون توريده من منطقة البحر الأسود، وعلى الأرجح من رومانيا.

وتوفر الأمم المتحدة إمدادات إغاثة كبيرة لليمن مع استمرار الصراع في البلاد.

