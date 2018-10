ضربة جوية أميركية للصومال تسفر عن مقتل 9 متشددين

المتوسط:

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء أنه قتل تسعة متشددين في ضربة جوية في الصومال الأسبوع الجاري خلال معركة بين قوات أمريكية وصومالية ومقاتلي حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إنه تم تنفيذ الضربة في الأول من أكتوبر تشرين الأول على بعد 40 كيلومترا تقريبا شمال شرقي مدينة كيسمايو الواقعة في جنوب البلاد.

وقال بيان أفريكوم ”نعتقد حاليا أنه لم تقع إصابات أو يسقط قتلى بين المدنيين في هذه الضربة الجوية“.

