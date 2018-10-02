النظر بطعونات انتخابات المجلس البلدي بني وليد غداً الأربعاء

ايوان ليبيا – وكالات

كشفت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية عن بدء إجراءات التدقيق وفتح صناديق المركز الإنتخابي الشعب والمركز الإنتخابي الفاروق “محطات الرجال” في المجلس البلدي بني وليد غداً الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات الرئيسية للمجلس البلدي طرابلس المركز “ميدان الجزائر” داعية المرشحين والطاعنين والمراقبين المعتمدين لانتخاب المجلس البلدي بني وليد بضرورة الحضور والالتزام بالساعة المحددة

وأشارت اللجنة إلى انها ستنظر بالطعن المقدم بخصوص اجراءات العملية الانتخابية للمركزين المشار اليهما تأكيداً لمبدأ النزاهة والشفافية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا