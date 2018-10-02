قبائل مصراتة تؤكد دعمها لحفتر

ايوان ليبيا – وكالات

رحب عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بحسب المكتب الإعلامي للبلدية بزيارة وفد مصراتة معتبرها وقفة رائعة منها ، لافتاً إلى أنها مكون أساسي بالمدينة وتربطها علاقات وثيقة بجميع مكونات المدينة وشريحة اجتماعية مهمة وركيزة من ركائز بنغازي.

وأثنى العبار على مواقف قبائل مصراتة على الصعيد الإجتماعي وغيرها من الأصعدة والتي ساهمت بشكل فاعل ببنغازي عبر مراحلها المختلفة اجتماعيا وإدارياً واقتصاديا بالمدينة.

وأشار عميد بلدية بنغازي إلى التعاون الوثيق والتنسيق المستمر لقبائل مصراتة بهذه المنطقة مع كل المكونات الاجتماعية بها للسعي الى المحبة والإخوة ونبذ الفتنة والكراهية التى حاول من وصفهم بـ” شداد الأفاق ” أن يزرعوها بين القبائل وبحكمة الحكماء تم تجاوز هذه الفتنة.

العبار أكد على أن بنغازي للجميع وحاضنة لكل القبائل وهى الملاذ الآمن لمن يبحث عن العيش الكريم ، مطلقاً الدعوة للجميع للمساهمة مع بلدية بنغازى في كافة المجالات من أجل البناء والنهوض بالمدينة.

وبدورها، أكدت قبائل مصراتة بالمنطقة الشرقية دعمها اللامحدود للقوات المسلحة العربية بقيادة المشير خليفة حفتر ، مشيدةً بالدور الذى يقوم به عميد بلدية بنغازي والجهود التى يبذلها فى شتى المجالات الخدمية.

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