الصندوق الدولي : ليبيا قادرة على تجاوز أزماتها الاقتصادية

ايوان ليبيا – وكالات

قال الخبير الإقتصادي سليمان الشحومي إن «صندوق النقد الدولي يفاجئ العالم بإقرارة أن ليبيا تعد أسرع دولة في العالم في معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.4% جراء تطور الانتاج النفطي وازدهار أسعاره عالميا».

وأوضح الشحومي، أنه بحسب الصندوق، فإن زيادات الايرادات النفطية التي يعتمد عليها الناتج المحلي الاجمالي بشكل أساسي من 13 مليار دولار سنة 2017 الي 24.5 مليار دولار سنة 2018 بنسبة زيادة تبلغ 80% عن العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى إمكانية عالية لدي الاقتصاد الليبي لتجاوز أزماته الاقتصادية الداخلية التي انهكت المواطن وحرمته من الاستفادة من هذا التطور الهائل والذي يظل في تقديري مجرد مؤشرات تحتاج إلى ادارة وارادة ترسم الطريق لبناء تنمية اقتصادية تعكس تنوع اقتصادي وطني يساهم بفاعلية في تحقيق معدلات نمو مستقرة بالناتج المحلي الاجمالي وليس عبر قفزات ارتفاعا وانخفاضا علي مصدر وحيد للدخل.

وأضاف الشحومي أن الفرصة مواتية هذه المرة «شريطة ألا يعاد سيناريو اهدار المال العام عبر موازنات حكومية غير واقعية ولا تلبي حاجات التنمية»، و«أن يتم تبني نموذج اقتصادي جديد» يبني على مراحل و يرسم المستقبل الاقتصادي للبلاد ويمنح الفرصة بعدالة للجميع ويحمي الضعفاء عبر برنامج وأصح للحماية الاجتماعية والاقتصادية .

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