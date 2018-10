المتوسط:

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية يوم الثلاثاء أن روسيا سلمت نظام إس-300 المؤلف من صواريخ أرض جو إلى سوريا.

وقال شويجو “اكتمل العمل قبل يوم”.

