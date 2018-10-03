التشامبيونزليج.. مانشتسر سيتي يفوز على هوفنهايم

كتب: إياد علي مبروك

حافظ فريق مانشستر سيتي على حظوظه فى الصعود للدور الثاني بدوري أبطال أوروبا، بعد أن خطف الفريق فوزا صعبا على حساب هوفنهايم الألماني بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة بدأت عندما باغت أصحاب الأرض لاعبي مانشستر سيتي بإحراز هدف التقدم فى الدقيقة الأولى من الشوط الأول عن طريق تسديدة قوية من المهاجم الجزائري إسحاق بلفضيل، قبل أن ينجح سيرجيو أجويرو من إدراك التعادل لكتيبة المدرب بيب جوارديولا فى الدقيقة الثامنة، بعدما استغل المهاجم الأرجنتيني تمريرة متقنة من ليروي ساني، وفى الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة بدقائق نجح لاعب الوسط دافيد سيلفا خطف الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 87 بعد استغلاله خطأ دفاعيا من لاعبى هوفنهايم داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحصل مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة، وبذلك يصعد السيتزنز للمركز الثاني خلف المتصدر ليون الفرنسي، بينما يتوقف رصيد هوفنهايم عند نقطة واحدة يتذيل بها ترتيب المجموعة.

يذكر أن مانشستر سيتي قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام فريق ليون بنتيجة 2-1، وتعادل إيجابيًا هوفنهايم مع شاختار دونيتسك بنتيجة 2-2 فى إطار مباريات نفس الجولة.



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