دوري الأبطال.. بايرن يسقط في فخ التعادل وبنفيكا يفوز خارج الأرض

كتب: إياد علي مبروك

خرج أياكس أمستردام الهولندي بنقطة ثمينة أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني بعد التعادل إيجابيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بداية المباراة جاءت حماسية من أصحاب الأرض سعيا لإحراز الهدف الأول، الأمر الذي لم يتأخر كثيرا، حيث نجح مدافع البايرن ماتس هوملز في إحراز هدف التقدم لفريقه برأسية مميزة بعدما استغل تمريرة عرضية متقنة من الجناح الهولندي آريين روبن، وجاء رد الضيوف فى الدقيقة 22 عن طريق تسديدة قوية من لاعب الوسط المغربي نصير بعد مراوغة ناجحة للمدافع دافيد ألابا معلنا هدف التعادل لأياكس أمستردام.

بهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة واحدة و يرتفع رصيد الفريقين إلى 4 نقاط، لكن أياكس سيظل فى صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن الفريق البافاري.

ويأتي هذا التعادل ليزيد معاناة بايرن ميونيخ فى المباريات الأخيرة، حيث تعادل الفريق مع أوجسبورج وخسر أمام هيرتا برلين في آخر جولتين من البوندسليجا.

وفى نفس المجموعة، فاز بنفيكا البرتغالى خارج أرضه على أيك أثينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أثينا الأوليمبي.

أهداف المباراة بدأت من الضيوف عن طريق هاريس سيفيروفيتش فى الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وأضاف اليخاندرو غريمالدو الهدف الثاني لبنفيكا فى الدقيقة 15، قبل أن ينجح مهاجم أيك أثينا فيكتور كلورانيديس في إدراك التعادل لفريقه بإحرازه هدفين متتاليين فى الدقيقة 53 و 63، وخطف المهاجم ألفا سيميدو هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بفوز بنفيكا بنتيجة 3-2.

بهذه النتيجة يحتل بنفيكا المرتبة الثالثة فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر أياكس أمستردام، والوصيف بايرن ميونخ، بينما يتذيل أيك أثينا ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.

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