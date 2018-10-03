دوري الأبطال.. سقوط ريال مدريد وروما يضرب بخماسية

سقط ريال مدريد، أمام مضيفه سيسكا موسكو الروسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوجنيكي في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

سجل نيكولا فلاسيتش، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية، بعد أن استغل مهاجم سسكا موسكو خطأ توني كروس لاعب وسط ريال مدريد في تمرير الكرة، وقام بتسديدها قوية لتسكن شباك كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الملكي.

توترت الأجواء في الوقت بدل الضائع، بعدما قام حكم اللقاء بطرد إيجور أكينفيف حارس مرمى سسكا موسكو، لاعتراضه على قراراته وتم سحب أحد اللاعبين والدفع بالحارس البديل لاستكمال الوقت المتبقي من المباراة، لكن الحكم أطلق صافرة النهاية معلنا فوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان مع روما الإيطالي برصيد 3 نقاط، بينما يقبع فيكتوريا بلزن في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة نفسها حقق فريق روما الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

افتتح إيدين دجيكو مهاجم روما أهداف فريقه مبكرا بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق أضاف دجيكو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64 أحرز أوندير الهدف الثالث له ولفريقه وعزز جاستن كلويفرت هدف الذئاب الرابع في الدقيقة 73، واختتم دجيكو أهداف المباراة بعد أن سجل الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد روما إلى 3 نقاط يتساوى بها مع سسكا موسكو وريال مدريد بينما يقبع فيكتوريا بلزن في المركز الأخير بالمجموعة.

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