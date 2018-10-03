مدافع أتلتيكو مدريد: أقسم بحياة أولادي لم أتفاوض مع ريال مدريد

كتب: إياد علي مبروك

نفى اللاعب الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد الأنباء والتقارير الصحفية التي تتحدث عن احتمالية انتقاله للغريم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

المدافع الشاب صاحب الـ20 عاما تحدث عن شائعات انتقاله لريال مدريد خلال لقاء تلفزيوني مع شبكة «laSexta» الإسبانية، قائلا: «الانتقال إلى ريال مدريد، لا أفكر فى ذلك مطلقا، تلك الشائعات دائما تظهر بعد مواجهات الديربي أمام ريال مدريد».

وتابع خيمينيز: «أستطيع أن أقسم على حياة أولادى بأنني لم أتفاوض مع ريال مدريد لا أحد من مسؤولى النادي تواصل معى أو تحدث بشأن الرحيل عن صفوف أتليتكو مدريد، لم أفكر مطلقا فى إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد».

وعند سؤاله قبل نهاية المقابلة عن رأيه فى استبعاد زميله بالفريق أنطوان جريزمان من قائمة الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب فى العالم «The Best»، أجاب قائلا: «لقد كان أمرا غريبا بالنسبة لى، لا نستطيع الهرب من حقيقة أن لوكا مودريتش قدم بطولة كأس عالم مميزة مع المنتخب الكرواتي إلى جانب موسمه الماضي الرائع مع ريال مدريد».

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعادل سلبيا أمام ريال مدريد فى ديربي العاصمة الإسبانية، السبت الماضي، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

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