أسرار في قضية لوكيربي

ايوان ليبيا – وكالات

كشف محامي ليبيا في قضية لوكربي إبراهيم الغويل أن طرابلس لم يكن لها أية علاقة بتفجير الطائرة “بان إم 103” فوق بلدة لوكربي منذ البداية.

واتهم الغويل في تصريحات صحافية وزير الخارجية الأسبق عبدالرحمن شلقم مسؤولية إهدار ملف لوكربي، مرجعاً ذلك إلى عدم إمتلاك مجلس الأمن لصلاحيات إصدار قراراً متعلقاً بالقضية إلا بعد تحركات شلقم والتي تصالح فيها مع أسر ضحايا الطائرة.

مشددًا على معرفة الجميع أن المتهمين بإسقاط الطائرة “عبدالباسط المقرحي” و”الأمين فحيمة” لم يكن لهما أية علاقة بهذه القضية، وأنه كان يمتلك أدلة يؤكد أن “أحمد جبريل” هو من نفذ الحادث ومن خلفه ايران.

مبينًا أن محكمة العدل الدولية كانت على وشك النطق ببراءة ليبيا بعد حصولها على جميع الأدلة، لولا تدخل “عبدالرحمن شلقم” آنذاك بصفته وزيرًا للخارجية, ودخوله في تصالح مباشر مع الضحايا مقابل ثمانية مليار دولار، ثم جرى الحديث عن خفضها لمبلغ أربعة مليار، وقد انتهت عملية التصالح بنحو مليارين وثمانمائة مليون دولار , وتم تعويض أسر الضحايا بنحو ملياري على نحو دفعتين، مليار ثم مليار، وآخر ثمانمائة مليون طلب الزعيم الراحل معمر القذافي إيقاف صرفها.

مشيراً إلى أنه قد أنشئت لجنة عليا وأخرى مختصة بالطيران، إلا أنها لجان وهمية لتسهيل الإجراءات حيث ضمت اللجنة العليا وزير الخارجية آنذاك شلقم.

وأضاف أن التفاصيل والمعلومات التي حصل عليها فريق المحامين برئاسته، هي نفسها التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تؤكد أن ليبيا ليست متورطة في القضية، وأنه أبلغ القيادة آنذاك بكافة المستجدات، وفي مرحلة الاستئناف المفترض أن يعود للتحقيق في القضية، إلا أن تدخل شلقم زاد القضية تعقيدًا على الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن ما نشر اليوم هو جزء فقط من الحقيقة

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