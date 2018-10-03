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مصر تدرب 153 طالبا ليبيا على علوم الطيران

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أكد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران،الطيار إلياس صادق إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة مزايا للاستشارات والتدريب الليبية لتدريب 153 طالبا ليبيا في كل من كلية المراقبة الجوية وكلية الدراسات المتخصصة بالأكاديمية.

وقام الطيار إلياس صادق بتسليم شهادات التدريب لطلبة وطالبات الجامعة المصرية الصينية من مختلف الكليات والذين اجتازوا التدريب العملي الصيفي بالأكاديمية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى وزارة الطيران المدني.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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