مدى خطورة عدوى الشيكونغونيا السودانية على ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

قال رئيس قسم الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، رمضان عصمان، إنّ تسجيل حالات مصابة بـمرض «الشيكونغونيا» في ولاية «كسلا» السودانية لا يشكل خطراً على حياة المواطنين في ليبيا.

وأوضح «عصمان» أن انتقال “الشيكونغونيا” من حالات مصابة إلى أخرى سليمة يعتمد على نوع معين من حشرة البعوض الحاملة لعدوى المرض.

وعقب تداول أنباء عن ترجيح مصادر طبية سودانية أن “المرض الغامض” الذي ضرب “كسلا” مؤخراً هو فيروس “إيبولا”؛ أكد “عصمان” أنه سيتم اتخاذ “إجراءات احترازية” لمنع انتشار المرض في ليبيا؛ في حال أعلنت منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة السودانية رسمياً عن تفشي وباء “إيبولا ” في السودان.

فيما تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بانتشار وباء “غامض” بالجزء الغربي من مدينة “كسلا” بشكل متسارع؛ مؤكدين إصابة المئات من الأهالي بأعراض تمثلت في حمى مصاحبة لارتفاع في درجة الحرارة؛ بالإضافة إلى استفراغ وغثيان وشلل تام وألم في المفاصل.

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