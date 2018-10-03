عقد مؤتمر حول ليبيا في صقلية يومي 12 و13 نوفمبر

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، أن المؤتمر الذي دعت إليه إيطاليا حول ليبيا سينعقد يومي 12 و13 نوفمبر المقبل في جزيرة صقلية جنوب البلاد.

وقال ميلانيزي إنه سيتوجه إلى موسكو يوم الثامن من أكتوبر الجاري لبحث هذا الموضوع.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر في باليرمو بجزيرة صقلية على قدر من الأهمية نظرًا لقرب المدينة الإيطالية مما يجري في ليبيا.

وكشف الوزير أن السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بيروني لا يزال في إيطاليا لأسباب أمنية ولكن السفارة هناك مستمرة في عملها.

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