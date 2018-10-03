إلى مواليد برج الميزان: 2018 عام التغيرات الكبرى!

إذا كنتِ من مواليد الفترة من 23 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، فأنت تنتمين إلى برج الميزان، سابع برج من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج وهو برج هوائي، العام الماضي قد لا يكون الأفضل بالنسبة لك، لكن هذا العام أنت أكثر المحظوظين لأنك سوف تعيد النظر في أوضاعك وتضع حدا لما لم يعد يرضيك، وتجري تصحيحات في كثير من النواحي وتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون العام الجديد 2018 هو عام “التغييرات الكبرى” لك، لهذه الأسباب.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
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