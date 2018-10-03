إلى مواليد برج الميزان: 2018 عام التغيرات الكبرى!

إذا كنتِ من مواليد الفترة من 23 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، فأنت تنتمين إلى برج الميزان، سابع برج من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج وهو برج هوائي، العام الماضي قد لا يكون الأفضل بالنسبة لك، لكن هذا العام أنت أكثر المحظوظين لأنك سوف تعيد النظر في أوضاعك وتضع حدا لما لم يعد يرضيك، وتجري تصحيحات في كثير من النواحي وتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون العام الجديد 2018 هو عام “التغييرات الكبرى” لك، لهذه الأسباب.

مهنياً

حياتك المهنية في استقرار إلى حد ما، لكنك سوف تعانين من بعض المشاكل، تقول لك ماجي :"تستمر النجوم في صالحك في مجال العلاقات، إذا لم تكن قد قررت ما إذا كنت ترغب في تجربة المواعدة، لا تنتظر أي شيء واتجه نحو ذلك، كل تجربة لها أهميتها، في العمل ربما يأتي انكماش، ولكنك ستكون لا تزال سعيدًا بنفسك، إذا كان في إمكانك أن تأخذ إجازة من العمل، وأن تمضي بقية يومك برفقة شريك حياتك، سوف يقدر ذلك كثيرًا بالتأكيد، نظم حفلة، لقد كنت تتمنى أن تحظى ببعض المرح منذ فترة طويلة، كما أن هناك فرصة كبير أن تلتقي ببعض اﻷصدقاء".

عاطفيا

تعاني من خلافات كثيرة مع شريك حياتك، أبرزها تأمين مستلزمات نجاح علاقتكما، لذلك، حاول تقديم بعض التنازلات، اسمع قبل أن تتحدث، ضع نفسك مكان الشريك وحاول أن تقول له بإي طريقة أنك سوف تفعل أى شىء من أجله.

عزيزي برج الميزان، التوقعات السابقة نشرتها عالمة الأبراج ماجي فرح علي حسابها الشخصي بـ "يوتيوب" وأكدت فيها أن هذا العام سوف يكون رائعا لك.

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