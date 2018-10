قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث فى إندونيسيا اليوم الأربعاء إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامى) فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية ارتفع إلى 1407 أشخاص.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 2500 شخص تعرضوا لإصابات بالغة بسبب الزلزال الذى بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج المد العاتية التى أعقبته يوم الجمعة الماضية.

