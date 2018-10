مصر.. مقتل 15 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

نجحت قوات الأمن المصرية، فى التوصل لمخبأ 15عنصرا إرهابيا بالعريش، لقوا مصرعهم فى تبادل لإطلاق النار عقب ضبطهم.

وكانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن الوطنى، تفيد استعداد بعض العناصر الإرهابية، القيام بعمليات عدائية، بالتزامن مع احتفالات السادس من أكتوبر.

وتمت مداهمة تلك العناصر بأحد المزارع فى العريش، والتعامل معها، وأسفرت المواجهات عن مقتل جميع عناصر الوكر الإرهابى، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والعبوات الناسفة.

