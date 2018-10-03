أبو الغيط يبحث مع عزام الأحمد ملف المصالحة الفلسطينية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الفلسطينية، حيث استعرض معه أخر تطورات ملف المصالحة، وسبل إزاحة العراقيل التي تعترض اتمامها.

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن الأمين العام، يعتبر أن المصالحة الفلسطينية مازالت تُمثل ضرورة مُلحة وهدفاً لا يمكن التخلي عنه، مُضيفًا أن ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وإنهاء الانقسام يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة.

وأكد أن كل القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية عبر السنوات الماضية قد دعت إلى إنهاء الانقسام ورحبت بالجهود المبذولة لهذا الغرض، وعلى رأسها الجهود التي تقوم بها مصر.

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