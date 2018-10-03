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الأمير هارى وزوجته ميجان يزوران مقاطعة شيشستر

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

وتعد شيشستر هى مدينة الكاتدرائية فى غرب ساسكس وهى المدينة الوحيدة بها كما أنها بلدة مقاطعة، و للمدينة تاريخ طويل كمستوطنة رومانية هامة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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