الأمير هارى وزوجته ميجان يزوران مقاطعة شيشستر

وتعد شيشستر هى مدينة الكاتدرائية فى غرب ساسكس وهى المدينة الوحيدة بها كما أنها بلدة مقاطعة، و للمدينة تاريخ طويل كمستوطنة رومانية هامة.
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صحيفة المتوسط الليبية
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