ستوريدج: لا توجد مشكلات مع يورجين كلوب

أشاد المهاجم الإنجليزي دانيل ستوريدج بمدربه في فريق ليفربول يورجين كلوب، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات معه بشأن عدم مشاركته مع صفوف الريدز في عدد دقائق كثيرة، وتمكن ستوريدج من تسجيل 4 أهداف في 7 مباريات لعبها في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان آخرها هدفه من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء أهدت الليفر تعادلًا قاتلًا مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ومنحت فريقه فرصة الحفاظ على الصدارة برفقة مانشستر سيتي.

وتعد بداية ستوريدج لهذا الموسم جيدة للغاية، وذلك بعد أن أعير في النصف الثاني من الموسم الماضي إلى صفوف وست بروميتش في ظل تألق الثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وعلى الرغم من أهداف ستوريدج هذا الموسم، فإنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة أساسيا في الدوري الإنجليزي، ولم يشارك في الدوري إلا في 24 دقيقة، ومع ذلك لا يرغب ستوريدج إلا في إبهار مدربه كلوب.

وعن هذا الأمر قال ستوريدج: "بصرف النظر عن القرار الذي يتخذه كلوب، يبقى هو المدرب فهو المسؤول عن اختيار الفريق، وعلى اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم سواء كانوا أساسيين أو يشاركون لمدة 5 دقائق فقط، فالأمر يتعلق بإعطاء الفريق كل شيء".

وعن عدم تتويج ليفربول بالألقاب قال ستورديج: "لا داعي للقلق، نحن نملك فريقًا جيدًا ومدربًا مميزًا ومشجعين مميزين، وعندما نتوج باللقب الأول سنفوز بعدها بالعديد بالألقاب، نعم سبق وأن توجت بالألقاب في السابق، ولكني أرغب في التتويج بالمزيد".

وتابع ستوريدج: "حظينا بالعديد من الفرص وخضنا أكثر من نهائي، ولكن يجب علينا التركيز للظفر بالألقاب والوصول لمستوى أعلى، خاصة أننا قدمنا مستويات مميزة في الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

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