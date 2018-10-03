قبل موقعة سان باولو.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نابولي؟

يستقبل نابولي الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي، على استاد سان باولو، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-2 على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يملك نابولي في رصيده نقطة واحدة يحتل بها المركز الثاني وذلك بعد تعادله في الجولة الأولى خارج ميدانه أمام فريق ريد ستار الصربي بدون أهداف.

ويستعد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، للظهور مجددًا في ملعب سان باولو، حيث لعب صاحب الـ26 عامًا، لمدة موسمين ونصف في إيطاليا، بواقع نصف موسم مع فيورنتينا، وموسمين بقميص روما، وخاض 5 مباريات ضد نابولي في الكالتشيو، بواقع لقاء بقميص الفيولا، و4 مواجهات بقميص ذئاب العاصمة.

ويتمتع صلاح، بسجل متوازن أمام نابولي، حيث انتصر مرتين عليه، عندما كان يلعب لروما، وخسر مثلهما بواقع مباراة مع الفيولا وأخرى مع روما، بجانب تعادل وحيد كان بقميص ذئاب العاصمة، وعلى مدار 5 مباريات ضد نابولي، نجح صلاح في هز الشباك مرة وحيدة، وصنع هدفين آخرين، وذلك بقميص ناديه السابق روما.

وجاء هدف صلاح في نابولي، خلال مباراة الدور الأول بالدوري الإيطالي في موسم 2016-2017، والتي انتهت بفوز روما 3-1، كما صنع هدفًا خلال اللقاء، وكان صلاح، قد صنع هدفًا أمام نابولي، خلال مباراة الدور الثاني بالكالتشيو، في موسم 2015-2016، حمل توقيع رادجا ناينجولان.

ويتعرض محمد صلاح لانتقادات شديدة، منذ بداية الموسم الحالي، حيث انخفض مستواه التهديفي مع ليفربول، بعدما سجل 3 أهداف فقط، على مدار 9 مباريات للفريق الإنجليزي، ويأمل الدولي المصري، أن يعود إلى التألق مرة أخرى، عبر الملاعب الإيطالية، التي بدأ منها عالم التوهج مع فيورنتينا وروما، حتى وصل إلى ليفربول.

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