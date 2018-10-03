مقتل مهندس العمليات الإرهابية في سيناء

العنوان-سيناء

قُتل قيادي بالفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يتمركز في شمال سيناء كما قتل 15 إرهابيا خلال عملية مداهمة في المحافظة، بحسب ما أكدت مصادر أمنية الأربعاء.

وقال مسؤول أمني في محافظة شمال سيناء إن “أبو حمزة المقدسي هو أحد القادة الميدانيين لتنظيم داعش (التسمية التي تطلقها السلطات الأمنية على تنظيم الدولة الإسلامية) بسيناء وشارك في عمليات ضد قوات الجيش”.

وأوضح المصدر أنه “تسلل من غزة إلى مصر للمشاركة في العمليات وتم قتله الاثنين أثناء قصف قامت به القوات الجوية المصرية بمنطقه جنوب بلدة الشيخ زويد” بشمال سيناء.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن الثلاثاء عبر تطبيق تليغرام مقتل المقدسي، موضحا أنه فلسطيني وكان مسؤولا عن “التخطيط والتدريب” في شمال سيناء.

وقال مسؤول أمني آخر بعد ظهر الأربعاء إن قوات الشرطة قتلت 15 عنصرا إرهابيا في مداهمة لإحدى المزارع في مدينة العريش من دون أن يحدد متى حدث ذلك، بينما تنشط جماعة ولاية سيناء الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

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