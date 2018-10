ألمانيا تبحث منع الهجمات الكيميائية في سوريا مع الجانب الأميركي

المتوسط:

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه اتفق مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة “منع وقوع هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية” في سوريا.

وقال ماس في أعقاب لقائه مع بومبيو في واشنطن: “بحثنا كيف يمكننا أن ندعم الولايات المتحدة بمزيد من القوة في جهودها بسوريا.

وأضاف الوزير الألماني أن بومبيو يتفهم أن البرلمان الألماني قد لا يوافق على مشاركة قوات بلاده في ضربة أمريكية على سوريا في حال استخدام أسلحة كيميائية هناك. وقال إن “هناك سبلا مختلفة للمشاركة في الجهود الرامية لضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية وعدم وجودها”.

وأشار ماس إلى أنه بحث مع بومبيو كذلك تفعيل الجهود لإيجاد حل سياسي في سوريا.

كما اتفق ماس مع بومبيو على ضرورة الحد من أنشطة إيران في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية، لكن برلين لا تزال تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

هذا، وكان دبلوماسي أمريكي قد ذكر لـ “رويترز” الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستسعى لـ “فرض العزلة” على دمشق في حال “عرقلة” الرئيس السوري بشار الأسد للعملية السياسية.

