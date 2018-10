المتوسط:

اعتقلت سلطات مكافحة الفساد الماليزية روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، تمهيدا لمثولها أمام المحكمة لتواجه اتهامات بـ”غسيل الأموال”.

وقالت لجنة مكافحة الفساد إنها “ألقت القبض على روسمة (66 عاما)، التي ستوجه لها المحكمة اتهامات بانتهاك قانون مكافحة غسيل الأموال غدا الخميس، وتهم أخرى”.

ويأتي احتجاز روسمة بعد استجوابها ثلاث مرات من طرف لجنة مكافحة الفساد بشأن صندوق “1.إم.دي.بي” الحكومي الذي تقول السلطات الأمريكية إن 4.5 مليار دولار اختلست منه .

وصادرت الحكومة الماليزية مقتنيات وأموال تصل قيمتها إلى 275 مليون دولار تشمل حقائب يد فاخرة ومجوهرات وساعات يملكها الزوجان، وقال نجيب حينها، إن “معظم هذه المقتنيات كانت هدايا لزوجته وابنته وليس لها صلة بالصندوق”.

من جهته، أكد محامي روسمة جيثان رام فنسنت للصحفيين، أن “هيئة الدفاع عنها لا تعلم طبيعة الاتهامات الموجهة لها”.

من جانبه يواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق 32 تهمة تشمل غسل الأموال وسوء استغلال السلطة وخيانة الأمانة.

The post ماليزيا تعتقل زوجة رئيس الوزراء السابق بتهمة غسيل الأموال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية